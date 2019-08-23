ЦВК зареєструвала майже 400 нардепів

Центральна виборча комісія на засіданні 23 серпня зареєструвала 75 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.
За даними прес-служби, 44 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 31 - в одномандатних виборчих округах.
Серед зареєстрованих 22 депутатів від партії "Слуга народу":
- Анастасія Красносільська - № 8;
- Олена Шуляк - № 13;
- Денис Монастирський - № 19;
- Максим Ткаченко - № 25;
- Святослав Юраш - № 27;
- Дмитро Соломчук - № 33;
- Сергій Іонушас - № 38;
- Олександр Завітневич - № 39;
- Юрій Арістов - № 42;
- Юрій Кисіль - № 43;
- Вадим Галайчук - № 44;
- Роман Бабій - № 48;
- Олег Бондаренко - № 60;
- Марина Бардіна - № 62;
- Ватрас Володимир - № 72;
- Олег Тарасов - № 74;
- Єлизавета Богуцька - № 95;
- Андрій Костін - № 108;
- Руслан Горбенко - № 109;
- Юрій Заславський - № 118;
- Андрій Задорожний - № 119;
- Віктор Підгорний - № 128;
Також ЦВК зареєструвала 10 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя":
- Тарас Козак - № 10;
- Вадим Столар - № 11;
- Ігор Абрамович - № 14;
- Микола Скорик - № 16;
- Анатолій Бурмич - № 20;
- Володимир Кальцев - № 24;
- Наталія Приходько - № 26;
- Віталій Борт - № 28;
- Михайло Макаренко - № 29;
- Олег Волошин - № 30;
Також ЦВК зареєструвала одного депутата від партії "Батьківщина":
- Андрій Ніколаєнко - № 19;
Також ЦВК зареєструвала одного депутата від партії "Європейська солідарність":
- Ростислав Павленко - № 18;
Також ЦВК зареєструвала 10 депутата від партії "Голос:
- Кіра Рудик - № 3
- Ярослав Железняк - № 4
- Олександра Устінова - № 5
- Олег Макаров - № 6
- Ярослав Юрчишин - № 7
- Соломія Бобровська - № 9
- Роман Костенко - № 14;
- Роман Лозинський - № 15;
- Інна Совсун - № 16;
- Рустем Умеров - № 18;
Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:
- Олег Мейдич - № 18;
- Ігор Гузь - № 19;
- Дмитро Кисилевський - № 24;
- Сергій Демченко - № 29;
- Ганна Лічман - № 30;
- Дмитро Чорний - № 34;
- Руслан Требушкин - № 50;
- Богдан Кіцак - № 63;
- Сергій Кузьміних - № 67;
- Вікторія Гриб - № 105;
- Олександр Лукашев - № 113;
- Наталія Піпа - № 115;
- Галина Васильченко - № 118;
- Павло Бакунець - № 122;
- Олександр Пасічний - № 127;
- Олександр Горенюк - № 136;
- Антон Кіссе - № 136;
- Анатолій Урбанський - № 143;
- Дмитро Нальотів -№ 144;
- Максим Березін - № 151;
- Максим Гузенко - № 161;
- Микола Люшняк - № 166;
- Євгеній Пивоваров - № 175;
- Олексій Красов - № 180;
- Дмитро Микиш - № 181;
- Сергій Лабазюк - № 188;
- Олена Копанчук - № 189;
- Любов Шпак - № 194;
- Валерій Давиденко - № 208;
- Анна Пуртова - № 221;
- Сергій Рудик - №198
Таким чином, станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 - обраних за партійними списками і 185 - обраних в одномандатних округах.
Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія України визнала обраним народним депутатом на виборах до Ради в мажоритарному окрузі №198самовыдвиженца Сергія Рудика.