ЦВК зареєструвала майже 400 нардепів

Центральна виборча комісія на засіданні 23 серпня зареєструвала 75 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.

За даними прес-служби, 44 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 31 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 22 депутатів від партії "Слуга народу":

Анастасія Красносільська - № 8;

Олена Шуляк - № 13;

Денис Монастирський - № 19;

Максим Ткаченко - № 25;

Святослав Юраш - № 27;

Дмитро Соломчук - № 33;

Сергій Іонушас - № 38;

Олександр Завітневич - № 39;

Юрій Арістов - № 42;

Юрій Кисіль - № 43;

Вадим Галайчук - № 44;

Роман Бабій - № 48;

Олег Бондаренко - № 60;

Марина Бардіна - № 62;

Ватрас Володимир - № 72;

Олег Тарасов - № 74;

Єлизавета Богуцька - № 95;

Андрій Костін - № 108;

Руслан Горбенко - № 109;

Юрій Заславський - № 118;

Андрій Задорожний - № 119;

Віктор Підгорний - № 128;

Також ЦВК зареєструвала 10 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя":

Тарас Козак - № 10;

Вадим Столар - № 11;

Ігор Абрамович - № 14;

Микола Скорик - № 16;

Анатолій Бурмич - № 20;

Володимир Кальцев - № 24;

Наталія Приходько - № 26;

Віталій Борт - № 28;

Михайло Макаренко - № 29;

Олег Волошин - № 30;

Також ЦВК зареєструвала одного депутата від партії "Батьківщина":

Андрій Ніколаєнко - № 19;

Також ЦВК зареєструвала одного депутата від партії "Європейська солідарність":

Ростислав Павленко - № 18;

Також ЦВК зареєструвала 10 депутата від партії "Голос:

Кіра Рудик - № 3

Ярослав Железняк - № 4

Олександра Устінова - № 5

Олег Макаров - № 6

Ярослав Юрчишин - № 7

Соломія Бобровська - № 9

Роман Костенко - № 14;

Роман Лозинський - № 15;

Інна Совсун - № 16;

Рустем Умеров - № 18;

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

Олег Мейдич - № 18;

Ігор Гузь - № 19;

Дмитро Кисилевський - № 24;

Сергій Демченко - № 29;

Ганна Лічман - № 30;

Дмитро Чорний - № 34;

Руслан Требушкин - № 50;

Богдан Кіцак - № 63;

Сергій Кузьміних - № 67;

Вікторія Гриб - № 105;

Олександр Лукашев - № 113;

Наталія Піпа - № 115;

Галина Васильченко - № 118;

Павло Бакунець - № 122;

Олександр Пасічний - № 127;

Олександр Горенюк - № 136;

Антон Кіссе - № 136;

Анатолій Урбанський - № 143;

Дмитро Нальотів -№ 144;

Максим Березін - № 151;

Максим Гузенко - № 161;

Микола Люшняк - № 166;

Євгеній Пивоваров - № 175;

Олексій Красов - № 180;

Дмитро Микиш - № 181;

Сергій Лабазюк - № 188;

Олена Копанчук - № 189;

Любов Шпак - № 194;

Валерій Давиденко - № 208;

Анна Пуртова - № 221;

Сергій Рудик - №198

Таким чином, станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 - обраних за партійними списками і 185 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія України визнала обраним народним депутатом на виборах до Ради в мажоритарному окрузі №198самовыдвиженца Сергія Рудика.