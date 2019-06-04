ЦВК зареєструвала вже понад 30 кандидатів у нардепи

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком зареєстрував у вівторок 11 кандидатів

Центральна виборча комісія станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах Верховної ради України. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, сьогодні було зареєстровано 11 кандидатів.

"Київська обл.: Філімоненко Всеволод (виборчий округ №211, самовисування), Леденьова Анна (виборчий округ №214, самовисування). Полтавська обл.: Бублик Юрій (виборчий округ №145, самовисування), Лінчевський Ігор (виборчий округ №148, самовисування). Одеська обл.: Червачов Сергій (виборчий округ №140, самовисування). Луганська обл.: Василець Олеся (виборчий округ №114, самовисування)", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що у Донецькій області були зареєстровані Андрій Аксьонов (виборчий округ №50, самовисування), Дмитро Чанов (виборчий округ №51, самовисування), Наталія Іванова-Ємельяненко (виборчий округ №60, самовисування). Крім того, у Дніпропетровській області ЦВК зареєструвала Валентина Грижука (виборчий округ №37, самовисування)та Альону Товкун (виборчий округ №37, самовисування).

"Станом на 4 червня комісія зареєструвала 32 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування", - зазначається у повідомленні комісії.

Нагадаємо, станом на 3 червня Центральна виборча комісія на своєму черговому засіданні зареєструвала 21 кандидата в народні депутати на виборах в Раду.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.