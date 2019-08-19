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ЦИК зарегистрировал более половины нардепов новой Рады

Новости » Выборы 2019   

ЦИК зарегистрировала еще 93 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 19 августа зарегистрировала 93 народных депутата, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 47 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 46 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных 38 депутатов от партии "Слуга народа":

  • Дмитрий Разумков - №1,
  • Галина Янченко - №5,
  • Михаил Федоров - №6,
  • Александр Ткаченко - №9,
  • Жан Беленюк - №10,
  • Михаил Радуцкий - №18,
  • Даниил Гетманцев - №20,
  • Сергей Кальченко - №24,
  • Егор Чернев - №26,
  • Павел Сушко - №28,
  • Юлия Диденко - №32,
  • Михаил Ананченко - №34,
  • Анна Коваленко - №35,
  • Игорь Кривошеев -№37,
  • Артем Ковалев - №45,
  • Галина Третьякова - №54,
  • Дарья Володина - №65,
  • Оксана Гринчук - №67,
  • Александр Сова - №70,
  • Роман Мулик - №73,
  • Евгений Брагар - №76,
  • Александр Салийчук - №79,
  • Андрей Клочко - №83,
  • Александр Кабанов - №87,
  • Лада Булах - №89,
  • Александр Мариковский - №91,
  • Анна Колисник - №94,
  • Артем Нагаевский - №96,
  • Василь Мокан - №103,
  • Андрей Жупанин - №110,
  • Евгения Кравчук - №112,
  • Нелли Яковлева - №113,
  • Сергей Гривко - №114,
  • Петр Павловский - №115,
  • Елена Винтоняк - №117,
  • Остан Шипайло - №120,
  • Ольга Совгиря - №122,
  • Павел Фролов - №126.

Также ЦИК зарегистрировала 1 депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

  • Юрий Павленко - №25.

Также ЦИК зарегистрировала 3 депутата от партии "Европейская солидарность":

  • София Федина - №5,
  • Яна Зинкевич - №7,
  • Мария Ионова - №23.

Также ЦИК зарегистрировала 5 депутатов от партии "Голос":

  • Сергей Рахманин - №8,
  • Ольга Стефанишина - №10,
  • Владимир Цабаль - №12,
  • Андрей Осадчук - №13,
  • Леся Василенко - №17.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала депутатов, избранных в одномандатных округах:

  • Ирина Борзова - №14,
  • Геннадий Вацак - №16,
  • Владимир Захарченко - №31,
  • Юрий Корявченков - №33,
  • Роман Каптелов - №36,
  • Владислав Бородин - №38,
  • Сергей Северин - №39,
  • Александр Трухин - №40,
  • Вадим Новинский - №57,
  • Сергей Магера - №58,
  • Михаил Лаба - №70,
  • Геннадий Касай - №74,
  • Евгений Шевченко - №76,
  • Марина Никитина - №82,
  • Николай Бабенко - №90,
  • Анна Скороход - №93,
  • Александр Дубинский - №94,
  • Николай Галушко - №97,
  • Сергей Бунин - №98,
  • Александр Дануца - №99,
  • Игорь Мурдий - №100,
  • Юрий Кузбит - №101,
  • Андрей Лопушанский - №125,
  • Артем Чорноморов - №131,
  • Степан Чернявский - №138,
  • Игорь Васильковский - №139,
  • Андрей Боблях - №145,
  • Анастасия Ляшенко - №148,
  • Александр Ковальчук - №152,
  • Александр Аликсийчук - №154,
  • Игорь Василив - №164,
  • Андрей Одарченко - №170,
  • Юрий Згребский - №172,
  • Дмитрий Любота - №177,
  • Александр Литвинов - №178,
  • Виктория Вагнер - №183,
  • Игорь Марчук - №193,
  • Олег Арсенюк - №195,
  • Елена Лис - №201,
  • Максим Заремский - №202,
  • Георгий Мазурашу - №203,
  • Валерий Божик - №204,
  • Максим Зуев - №207,
  • Валерий Зуб - №209,
  • Александр Юрченко - №211,
  • Николай Тищенко - №219.

Таким образом, по состоянию на 19 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 - избранных по партийным спискам и 119 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов. А также на заседании 16 августа были зарегистрированы еще 63 народных депутата.

Кроме того, , Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

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