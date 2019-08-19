ЦИК зарегистрировал более половины нардепов новой Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 19 августа зарегистрировала 93 народных депутата, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 47 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 46 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных 38 депутатов от партии "Слуга народа":

Дмитрий Разумков - №1,

Галина Янченко - №5,

Михаил Федоров - №6,

Александр Ткаченко - №9,

Жан Беленюк - №10,

Михаил Радуцкий - №18,

Даниил Гетманцев - №20,

Сергей Кальченко - №24,

Егор Чернев - №26,

Павел Сушко - №28,

Юлия Диденко - №32,

Михаил Ананченко - №34,

Анна Коваленко - №35,

Игорь Кривошеев -№37,

Артем Ковалев - №45,

Галина Третьякова - №54,

Дарья Володина - №65,

Оксана Гринчук - №67,

Александр Сова - №70,

Роман Мулик - №73,

Евгений Брагар - №76,

Александр Салийчук - №79,

Андрей Клочко - №83,

Александр Кабанов - №87,

Лада Булах - №89,

Александр Мариковский - №91,

Анна Колисник - №94,

Артем Нагаевский - №96,

Василь Мокан - №103,

Андрей Жупанин - №110,

Евгения Кравчук - №112,

Нелли Яковлева - №113,

Сергей Гривко - №114,

Петр Павловский - №115,

Елена Винтоняк - №117,

Остан Шипайло - №120,

Ольга Совгиря - №122,

Павел Фролов - №126.

Также ЦИК зарегистрировала 1 депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

Юрий Павленко - №25.

Также ЦИК зарегистрировала 3 депутата от партии "Европейская солидарность":

София Федина - №5,

Яна Зинкевич - №7,

Мария Ионова - №23.

Также ЦИК зарегистрировала 5 депутатов от партии "Голос":

Сергей Рахманин - №8,

Ольга Стефанишина - №10,

Владимир Цабаль - №12,

Андрей Осадчук - №13,

Леся Василенко - №17.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала депутатов, избранных в одномандатных округах:

Ирина Борзова - №14,

Геннадий Вацак - №16,

Владимир Захарченко - №31,

Юрий Корявченков - №33,

Роман Каптелов - №36,

Владислав Бородин - №38,

Сергей Северин - №39,

Александр Трухин - №40,

Вадим Новинский - №57,

Сергей Магера - №58,

Михаил Лаба - №70,

Геннадий Касай - №74,

Евгений Шевченко - №76,

Марина Никитина - №82,

Николай Бабенко - №90,

Анна Скороход - №93,

Александр Дубинский - №94,

Николай Галушко - №97,

Сергей Бунин - №98,

Александр Дануца - №99,

Игорь Мурдий - №100,

Юрий Кузбит - №101,

Андрей Лопушанский - №125,

Артем Чорноморов - №131,

Степан Чернявский - №138,

Игорь Васильковский - №139,

Андрей Боблях - №145,

Анастасия Ляшенко - №148,

Александр Ковальчук - №152,

Александр Аликсийчук - №154,

Игорь Василив - №164,

Андрей Одарченко - №170,

Юрий Згребский - №172,

Дмитрий Любота - №177,

Александр Литвинов - №178,

Виктория Вагнер - №183,

Игорь Марчук - №193,

Олег Арсенюк - №195,

Елена Лис - №201,

Максим Заремский - №202,

Георгий Мазурашу - №203,

Валерий Божик - №204,

Максим Зуев - №207,

Валерий Зуб - №209,

Александр Юрченко - №211,

Николай Тищенко - №219.

Таким образом, по состоянию на 19 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 - избранных по партийным спискам и 119 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов. А также на заседании 16 августа были зарегистрированы еще 63 народных депутата.

Кроме того, , Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.