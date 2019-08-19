ЦИК зарегистрировал более половины нардепов новой Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 19 августа зарегистрировала 93 народных депутата, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
По данным пресс-службы, 47 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 46 - по одномандатным избирательным округам.
Среди зарегистрированных 38 депутатов от партии "Слуга народа":
- Дмитрий Разумков - №1,
- Галина Янченко - №5,
- Михаил Федоров - №6,
- Александр Ткаченко - №9,
- Жан Беленюк - №10,
- Михаил Радуцкий - №18,
- Даниил Гетманцев - №20,
- Сергей Кальченко - №24,
- Егор Чернев - №26,
- Павел Сушко - №28,
- Юлия Диденко - №32,
- Михаил Ананченко - №34,
- Анна Коваленко - №35,
- Игорь Кривошеев -№37,
- Артем Ковалев - №45,
- Галина Третьякова - №54,
- Дарья Володина - №65,
- Оксана Гринчук - №67,
- Александр Сова - №70,
- Роман Мулик - №73,
- Евгений Брагар - №76,
- Александр Салийчук - №79,
- Андрей Клочко - №83,
- Александр Кабанов - №87,
- Лада Булах - №89,
- Александр Мариковский - №91,
- Анна Колисник - №94,
- Артем Нагаевский - №96,
- Василь Мокан - №103,
- Андрей Жупанин - №110,
- Евгения Кравчук - №112,
- Нелли Яковлева - №113,
- Сергей Гривко - №114,
- Петр Павловский - №115,
- Елена Винтоняк - №117,
- Остан Шипайло - №120,
- Ольга Совгиря - №122,
- Павел Фролов - №126.
Также ЦИК зарегистрировала 1 депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":
Также ЦИК зарегистрировала 3 депутата от партии "Европейская солидарность":
- София Федина - №5,
- Яна Зинкевич - №7,
- Мария Ионова - №23.
Также ЦИК зарегистрировала 5 депутатов от партии "Голос":
- Сергей Рахманин - №8,
- Ольга Стефанишина - №10,
- Владимир Цабаль - №12,
- Андрей Осадчук - №13,
- Леся Василенко - №17.
Кроме того, ЦИК зарегистрировала депутатов, избранных в одномандатных округах:
- Ирина Борзова - №14,
- Геннадий Вацак - №16,
- Владимир Захарченко - №31,
- Юрий Корявченков - №33,
- Роман Каптелов - №36,
- Владислав Бородин - №38,
- Сергей Северин - №39,
- Александр Трухин - №40,
- Вадим Новинский - №57,
- Сергей Магера - №58,
- Михаил Лаба - №70,
- Геннадий Касай - №74,
- Евгений Шевченко - №76,
- Марина Никитина - №82,
- Николай Бабенко - №90,
- Анна Скороход - №93,
- Александр Дубинский - №94,
- Николай Галушко - №97,
- Сергей Бунин - №98,
- Александр Дануца - №99,
- Игорь Мурдий - №100,
- Юрий Кузбит - №101,
- Андрей Лопушанский - №125,
- Артем Чорноморов - №131,
- Степан Чернявский - №138,
- Игорь Васильковский - №139,
- Андрей Боблях - №145,
- Анастасия Ляшенко - №148,
- Александр Ковальчук - №152,
- Александр Аликсийчук - №154,
- Игорь Василив - №164,
- Андрей Одарченко - №170,
- Юрий Згребский - №172,
- Дмитрий Любота - №177,
- Александр Литвинов - №178,
- Виктория Вагнер - №183,
- Игорь Марчук - №193,
- Олег Арсенюк - №195,
- Елена Лис - №201,
- Максим Заремский - №202,
- Георгий Мазурашу - №203,
- Валерий Божик - №204,
- Максим Зуев - №207,
- Валерий Зуб - №209,
- Александр Юрченко - №211,
- Николай Тищенко - №219.
Таким образом, по состоянию на 19 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 - избранных по партийным спискам и 119 - избранных в одномандатных округах.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов. А также на заседании 16 августа были зарегистрированы еще 63 народных депутата.
Кроме того, , Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.