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ЦВК зареєструвала більше половини нардепів нової Ради

Новини » Вибори 2019   

ЦВК зареєструвала ще 93 народних депутатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 19 серпня зареєструвала 93 народних депутата україни, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 46 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 38 депутатів від партії "Слуга народу":

  • Дмитро Разумков - №1,
  • Галина Янченко - №5,
  • Михайло Федоров - №6,
  • Олександр Ткаченко - №9,
  • Жан Беленюк - №10,
  • Михайло Радуцький - №18,
  • Данило Гетманцев - №20,
  • Сергій Кальченко - №24,
  • Єгор Чернєв - №26,
  • Павло Сушко - №28,
  • Юлія Діденко - №32,
  • Михайло Ананченко - №34,
  • Анна Коваленко - №35,
  • Ігор Кривошеєв -№37,
  • Артем Ковальов - №45,
  • Галина Третьякова - №54,
  • Дар'я Володіна - №65,
  • Оксана Гринчук - №67,
  • Олександр Сова - №70,
  • Роман Мулик - №73,
  • Євген Брагар - №76,
  • Олександр Салийчук - №79,
  • Андрій Клочко - №83,
  • Олександр Кабанов - №87,
  • Лада Булах - №89,
  • Олександр Мариковський - №91,
  • Ганна Колісник - №94,
  • Артем Нагаевский - №96,
  • Василь Мокан - №103,
  • Андрій Жупанин - №110,
  • Євгенія Кравчук - №112,
  • Неллі Яковлєва - №113,
  • Сергій Гривко - №114,
  • Петро Павловський - №115,
  • Олена Вінтоняк - №117,
  • Остан Шипайло - №120,
  • Совгиря Ольга - №122,
  • Павло Фролов - №126

Також ЦВК зареєструвала 1 депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя":

  • Юрій Павленко - №25.

Також ЦВК зареєструвала 3 депутата від партії "Європейська солідарність":

  • Софія Федина - №5,
  • Яна Зінкевич - №7,
  • Марія Іонова - №23.

Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Голос":

  • Сергій Рахманін - №8,
  • Ольга Стефанишина - №10,
  • Володимир Цабаль - №12,
  • Андрій Осадчук - №13,
  • Леся Василенко - №17.

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

  • Ірина Борзова - №14,
  • Геннадій Вацак - №16,
  • Володимир Захарченко - №31,
  • Юрій Корявченков - №33,
  • Роман Каптелов - №36,
  • Владислав Бородін - №38,
  • Сергій Северин - №39,
  • Олександр Трухін - №40,
  • Вадим Новинський - №57,
  • Сергій Магера - №58,
  • Михайло Лаба - №70,
  • Геннадій Касай - №74,
  • Євген Шевченко - №76,
  • Марина Нікітіна - №82,
  • Микола Бабенко - №90,
  • Скороход Ганна - №93,
  • Олександр Дубинський - №94,
  • Микола Галушко - №97,
  • Сергій Бунін - №98,
  • Олександр Дануца - №99,
  • Ігор Мурдій - №100,
  • Юрій Кузбит - №101,
  • Андрій Лопушанський - №125,
  • Артем Чорноморов - №131,
  • Степан Чернявський - №138,
  • Васильківський Ігор - №139,
  • Андрій Боблях - №145,
  • Анастасія Ляшенко - №148,
  • Олександр Ковальчук - №152,
  • Олександр Аликсийчук - №154,
  • Ігор Василів - №164,
  • Андрій Одарченко - №170,
  • Юрій Згребский - №172,
  • Дмитро Любота - №177,
  • Олександр Литвинов - №178,
  • Вікторія Вагнер - №183,
  • Ігор Марчук - №193,
  • Олег Арсенюк - №195,
  • Олена Лис - №201,
  • Максим Заремский - №202,
  • Георгій Мазурашу - №203,
  • Валерій Божик - №204,
  • Максим Зуєв - №207,
  • Валерій Зуб - №209,
  • Олександр Юрченко - №211,
  • Микола Тищенко - №219

Таким чином, станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 - обраних за партійними списками і 119 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.

Крім того , Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

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