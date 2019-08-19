ЦВК зареєструвала більше половини нардепів нової Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 19 серпня зареєструвала 93 народних депутата україни, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.
За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 46 - в одномандатних виборчих округах.
Серед зареєстрованих 38 депутатів від партії "Слуга народу":
- Дмитро Разумков - №1,
- Галина Янченко - №5,
- Михайло Федоров - №6,
- Олександр Ткаченко - №9,
- Жан Беленюк - №10,
- Михайло Радуцький - №18,
- Данило Гетманцев - №20,
- Сергій Кальченко - №24,
- Єгор Чернєв - №26,
- Павло Сушко - №28,
- Юлія Діденко - №32,
- Михайло Ананченко - №34,
- Анна Коваленко - №35,
- Ігор Кривошеєв -№37,
- Артем Ковальов - №45,
- Галина Третьякова - №54,
- Дар'я Володіна - №65,
- Оксана Гринчук - №67,
- Олександр Сова - №70,
- Роман Мулик - №73,
- Євген Брагар - №76,
- Олександр Салийчук - №79,
- Андрій Клочко - №83,
- Олександр Кабанов - №87,
- Лада Булах - №89,
- Олександр Мариковський - №91,
- Ганна Колісник - №94,
- Артем Нагаевский - №96,
- Василь Мокан - №103,
- Андрій Жупанин - №110,
- Євгенія Кравчук - №112,
- Неллі Яковлєва - №113,
- Сергій Гривко - №114,
- Петро Павловський - №115,
- Олена Вінтоняк - №117,
- Остан Шипайло - №120,
- Совгиря Ольга - №122,
- Павло Фролов - №126
Також ЦВК зареєструвала 1 депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя":
Також ЦВК зареєструвала 3 депутата від партії "Європейська солідарність":
- Софія Федина - №5,
- Яна Зінкевич - №7,
- Марія Іонова - №23.
Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Голос":
- Сергій Рахманін - №8,
- Ольга Стефанишина - №10,
- Володимир Цабаль - №12,
- Андрій Осадчук - №13,
- Леся Василенко - №17.
Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:
- Ірина Борзова - №14,
- Геннадій Вацак - №16,
- Володимир Захарченко - №31,
- Юрій Корявченков - №33,
- Роман Каптелов - №36,
- Владислав Бородін - №38,
- Сергій Северин - №39,
- Олександр Трухін - №40,
- Вадим Новинський - №57,
- Сергій Магера - №58,
- Михайло Лаба - №70,
- Геннадій Касай - №74,
- Євген Шевченко - №76,
- Марина Нікітіна - №82,
- Микола Бабенко - №90,
- Скороход Ганна - №93,
- Олександр Дубинський - №94,
- Микола Галушко - №97,
- Сергій Бунін - №98,
- Олександр Дануца - №99,
- Ігор Мурдій - №100,
- Юрій Кузбит - №101,
- Андрій Лопушанський - №125,
- Артем Чорноморов - №131,
- Степан Чернявський - №138,
- Васильківський Ігор - №139,
- Андрій Боблях - №145,
- Анастасія Ляшенко - №148,
- Олександр Ковальчук - №152,
- Олександр Аликсийчук - №154,
- Ігор Василів - №164,
- Андрій Одарченко - №170,
- Юрій Згребский - №172,
- Дмитро Любота - №177,
- Олександр Литвинов - №178,
- Вікторія Вагнер - №183,
- Ігор Марчук - №193,
- Олег Арсенюк - №195,
- Олена Лис - №201,
- Максим Заремский - №202,
- Георгій Мазурашу - №203,
- Валерій Божик - №204,
- Максим Зуєв - №207,
- Валерій Зуб - №209,
- Олександр Юрченко - №211,
- Микола Тищенко - №219
Таким чином, станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 - обраних за партійними списками і 119 - обраних в одномандатних округах.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.
Крім того , Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.