ЦВК зареєструвала більше половини нардепів нової Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 19 серпня зареєструвала 93 народних депутата україни, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 46 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 38 депутатів від партії "Слуга народу":

Дмитро Разумков - №1,

Галина Янченко - №5,

Михайло Федоров - №6,

Олександр Ткаченко - №9,

Жан Беленюк - №10,

Михайло Радуцький - №18,

Данило Гетманцев - №20,

Сергій Кальченко - №24,

Єгор Чернєв - №26,

Павло Сушко - №28,

Юлія Діденко - №32,

Михайло Ананченко - №34,

Анна Коваленко - №35,

Ігор Кривошеєв -№37,

Артем Ковальов - №45,

Галина Третьякова - №54,

Дар'я Володіна - №65,

Оксана Гринчук - №67,

Олександр Сова - №70,

Роман Мулик - №73,

Євген Брагар - №76,

Олександр Салийчук - №79,

Андрій Клочко - №83,

Олександр Кабанов - №87,

Лада Булах - №89,

Олександр Мариковський - №91,

Ганна Колісник - №94,

Артем Нагаевский - №96,

Василь Мокан - №103,

Андрій Жупанин - №110,

Євгенія Кравчук - №112,

Неллі Яковлєва - №113,

Сергій Гривко - №114,

Петро Павловський - №115,

Олена Вінтоняк - №117,

Остан Шипайло - №120,

Совгиря Ольга - №122,

Павло Фролов - №126

Також ЦВК зареєструвала 1 депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя":

Юрій Павленко - №25.

Також ЦВК зареєструвала 3 депутата від партії "Європейська солідарність":

Софія Федина - №5,

Яна Зінкевич - №7,

Марія Іонова - №23.

Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Голос":

Сергій Рахманін - №8,

Ольга Стефанишина - №10,

Володимир Цабаль - №12,

Андрій Осадчук - №13,

Леся Василенко - №17.

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

Ірина Борзова - №14,

Геннадій Вацак - №16,

Володимир Захарченко - №31,

Юрій Корявченков - №33,

Роман Каптелов - №36,

Владислав Бородін - №38,

Сергій Северин - №39,

Олександр Трухін - №40,

Вадим Новинський - №57,

Сергій Магера - №58,

Михайло Лаба - №70,

Геннадій Касай - №74,

Євген Шевченко - №76,

Марина Нікітіна - №82,

Микола Бабенко - №90,

Скороход Ганна - №93,

Олександр Дубинський - №94,

Микола Галушко - №97,

Сергій Бунін - №98,

Олександр Дануца - №99,

Ігор Мурдій - №100,

Юрій Кузбит - №101,

Андрій Лопушанський - №125,

Артем Чорноморов - №131,

Степан Чернявський - №138,

Васильківський Ігор - №139,

Андрій Боблях - №145,

Анастасія Ляшенко - №148,

Олександр Ковальчук - №152,

Олександр Аликсийчук - №154,

Ігор Василів - №164,

Андрій Одарченко - №170,

Юрій Згребский - №172,

Дмитро Любота - №177,

Олександр Литвинов - №178,

Вікторія Вагнер - №183,

Ігор Марчук - №193,

Олег Арсенюк - №195,

Олена Лис - №201,

Максим Заремский - №202,

Георгій Мазурашу - №203,

Валерій Божик - №204,

Максим Зуєв - №207,

Валерій Зуб - №209,

Олександр Юрченко - №211,

Микола Тищенко - №219

Таким чином, станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 - обраних за партійними списками і 119 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.

Крім того , Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.