ЦИК зарегистрировал уже более 20 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании зарегистрировала уже более 20 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служб ЦИК.

Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

В частности, ЦИК зарегистрировал 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, а именно: Клопотовского В.П. - в ОИО № 16, Ефименко А.А. - в ОИО № 27, Шпенова Д.Ю. - в ОИО № 37, Сольвара Р.М. - в ОИО № 91, Жукотанского А.В. - в ОИО № 93, Лучковую Е.П. - в ОИО № 100, Фельдмана А.Б. - в ОИО № 174, Хлань С.В. - в ОИО № 185, Дубовика А.В. - в ОИО № 191, Ничипоренко В.М. - в ОИО № 199, Хилько А.А. - в ОИО № 219.

Таким образом, по состоянию на 3 июня Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

Кроме того, Комиссия отказала в регистрации 3 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО № 135 на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с отсутствием документов.

Напомним, 16 апреля ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады. Это кандидат Владимир Пригладь.

РБК-Украина писало, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.