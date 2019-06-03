ЦВК зареєструвала вже понад 20 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія на своєму черговому засіданні зареєструвала вже понад 20 кандидатів у народні депутати на вибори в Раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.

Зокрема, Комісія зареєструвала 11 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме: Клопотовського В.П. – в ОВО № 16, Єфіменка А.О. – в ОВО № 27, Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37, Сольвара Р.М. – в ОВО № 91, Жукотанського О.В. – в ОВО № 93, Лучкова Є.П. – в ОВО № 100, Фельдмана О.Б. – в ОВО № 174, Хланя С.В. – в ОВО № 185, Дубовика О.В. – в ОВО № 191, Ничипоренка В.М. – в ОВО № 199, Хілька А.А. – в ОВО № 219.

Таким чином, за станом на 3 червня Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України, які балотуються в ОВО в порядку самовисування.

Крім того, Комісія відмовила в реєстрації 3 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування в ОВО № 135 на позачергових виборах народних депутатів України, у зв'язку з відсутністю документів.

Нагадаємо, 16 квітня ЦВК зареєстрував першого кандидата на виборах Ради. Це кандидат Володимир Пригладь.

РБК-Україна писало, голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.