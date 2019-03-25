ЦИК зарегистрировал более 2 тыс. международных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала на выборах президента 2019 во время заседания 25 марта еще 65 официальных международных наблюдателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 65 официальных наблюдателей от Всемирного Конгресса Украинцев на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Таким образом, по состоянию на 25 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 2 020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация окончательно отказалась от планов направить своих наблюдателей в Украину на президентских выборах.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.

Ранее, в ГПСУ сообщили, что перед выборами президента в Украине ожидается около 2 тыс. международных наблюдателей. Кроме того, представителей СМИ, по данным ЦИК, должно прибыть в Украину более 900 для работы на выборах президента Украины, которые состоятся в ближайшее воскресенье.