ЦИК зарегистрировал почти 2 тыс. международных наблюдателей на выборах

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня было зарегистрировано еще 66 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала на выборах президента 2019 во время заседания 22 марта еще 66 официальных международных наблюдателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 66 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 29 - от Республики Польша, 4 - от Королевства Швеция, 4 - от Общественного Союза "Международное Сообщество по Правам Человека", 28 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 - от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Также, рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия отменила регистрацию официального наблюдателя от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередных выборах Президента Украины.

Таким образом, по состоянию на 22 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1 955 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что перед выборами президента в Украине ожидается около 2 тыс. международных наблюдателей, из которых 400 уже прибыли в Украину.

Ранее ЦИК отказал в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.