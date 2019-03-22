ЦВК зареєструвала майже 2 тис. міжнародних спостерігачів на виборах

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні було зареєстровано ще 66 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента 2019 під час засідання 22 березня ще 66 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 66 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 29 - від Республіки Польща, 4 - від Королівства Швеція, 4 - від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 28 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 1 - від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Також, розглянувши відповідне звернення, Комісія скасувала реєстрацію офіційного спостерігача від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чергових виборах Президента України.

Таким чином, станом на 22 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 955 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що перед виборами президента в Україні очікується близько 2 тис. міжнародних спостерігачів, з яких 400 вже прибули в Україну.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.