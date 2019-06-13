ЦИК зарегистрировал 19 международных наблюдателей

Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссией зарегистрировано 43 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центризбирком в Facebook.

Как отмечается, рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Таким образом, по состоянию на 13 июня Комиссией зарегистрировано 43 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты на выборы в Верховную раду. Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.

Кроме того, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.