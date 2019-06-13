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ЦВК зареєструвала 19 міжнародних спостерігачів

Новини » Вибори 2019    13.06.2019 - 20:27
ЦВК зареєструвала 19 міжнародних спостерігачів
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комісією зареєстровано 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергові вибори у Верховну раду України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центрвиборчком у Facebook.

Як зазначається, розглянувши відповідне звернення, Комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах народних депутатів України.

Таким чином, станом на 13 червня Комісією зареєстровано 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК зареєструвала 53 кандидати в народні депутати на вибори у Верховну раду. Всього станом на 13 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в порядку самовисування - 170, висунутих політичними партіями - 18.

Крім того, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

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