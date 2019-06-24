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ЦИК взяли под усиленную охрану из-за акции протеста

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 13:33
ЦИК взяли под усиленную охрану из-за акции протеста
Фото: протесты под ЦИК (facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili)

Сейчас возле ЦИК находится несколько десятков человек

Центральную избирательную комиссию обеспечивают представители полиции и представители управления государственной охраны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Нацполиции Киева.

Сообщается, что сейчас возле ЦИК находится несколько десятков человек.

"Полиция обеспечивает охрану правопорядка. Пока полицией не зафиксированы правонарушения. Вход в здание ЦИК охраняют представители Государственной службы охраны", - сообщили в полиции.

 
Фото: протесты под ЦИК (facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili)

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня, отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, представленных в списке партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Кандидатам отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

До этого Печерский районный суд Киева накануне внеочередных выборов в Верховной рады установил, что бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине в течение пяти лет.

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