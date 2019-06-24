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ЦВК взяли під посилену охорону через акцію протесту

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 13:33
ЦВК взяли під посилену охорону через акцію протесту
Фото: протести під ЦВК (facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili)

Наразі біля ЦВК перебуває кілька десятків осіб

Центральну виборчу комісію забеспечують представники поліції та представники управління державної охорони. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в Нацполіції Києва.

Повідомляється, що наразі біля ЦВК перебуває кілька десятків осіб.

"Поліція забеспечує охорону правопорядку. Наразі поліцією не зафіксовані правопорушення. Вхід до будівлі ЦВК охороняють представники Державної служби охорони", - повідомили в поліції.

 
Фото: протести під ЦВК (facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili)

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засідання в неділю, 23 червня, відмовила у реєстрації кандидатів у народні депутати, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".  Кандидатам відмовлено в реєстрації у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі. 

До цього Печерський районний суд Києва напередодні позачергових виборів до Верховної ради встановив, що колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі безперервно проживав в Україні протягом п'яти років. 

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