ЦИК о выборах в Харькове: вопрос законности - предмет проверки правоохранителей и суда

По данным Центризбиркома, сейчас в суд подано примерно 56 дел по результатам голосования на 131 избирательном участке. Именно на этом участке, как сообщали наблюдатели, могла иметь место фальсификация. В то же время, местная ТИК отказалась перечислять голоса.

Однако, как отмечает ЦИК, результаты выборов мэра могут обжаловать только в территориальную избирательную комиссию, а в Центризбирком можно подать жалобу только о бездействии соответствующей ТИК.

"На сегодня вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда", - отметили в пресс-службе ЦИК.

Центризбирком также выразил надежду, что по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов компетентные органы смогут оказать надлежащую оценку сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, в ЦИК отметили необходимость расширения информационно-аналитической системы "Выборы" до уровня участковых избирательных комиссий. Это, по мнению ЦИК, позволит обеспечить прозрачность процесса установления результатов выборов.