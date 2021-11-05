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Выборы в Харькове: избирком отказал в пересчете голосов и отмене победы Терехова

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Харьков, Пятница 05 ноября 2021 12:58
Выборы в Харькове: избирком отказал в пересчете голосов и отмене победы Терехова Фото: ОПОРА требовала отменить победу Игоря Терехова (facebook.com ihor.terekhov)
Автор: Артем Горовенко

Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра. Нарушения выявила гражданская сеть ОПОРА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Харькова.

Согласно постановлению Харьковской городской избирательной комиссии, расхождения в подсчете голосов в пользу Терехова на 10 участках приняли во внимание, но в действиях участковых комиссий нарушений не выявлено.

В удовлетворении остальных требований наблюдателя от гражданской сети ОПОРА Николая Зинченко, среди которых была отмена решения о признании Игоря Терехова мэром Харькова, городская комиссия отказала.

Также сообщается, что ЦИК Украины потребовал от Харьковской городской территориальной избирательной комиссии разъяснить, как некоторые голоса могли перейти в пользу Терехова, поскольку в протоколах участковых комиссий и районной есть расхождения.

В то же время, по мнению члена ЦИК Ирины Ефремовой, выявленные нарушения не повлияют на результат.

"Мы говорим о 50% и одном голосе, на сегодняшний день отрыв - 0,66%, 1900 голосов. Даже если они пересчитают, это никак не повлияет на исход выборов", - заявила она в эфире "Украинского радио Харьков".

Напомним, по итогам выборов мэра Харькова Игорь Терехов набрал 50,66% голосов, за него проголосовали 146 240 жителей города.

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