Выборы мэра Харькова: на 9 участках выявили фальсификацию протоколов
В Новобаварском районе Харькова обнаружили фальсификацию протоколов. Нарушения зафиксировали на 9 участках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на общественную сеть "ОПОРА".
"Об этом (о фальсификации - ред.) стало известно после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в распоряжении ОПОРЫ и протокола Новобаварськлй районной в городе ТИК", - пишет общественная сеть.
Отмечается, что представители ОПОРЫ были наблюдателями на 19 участках Новобаварского района. После сравнения полученных протоколов с протоколами ТИК - оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы документы о результатах выборов.
Фальсификация состоялась в пользу кандидата на пост мэра Игоря Терехова. В то же время количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237, когда у Терехова их количество увеличилось на 397.
Нарушения были выявлены на участках:
- №631180;
- №631193;
- №631197;
- №631201;
- №631205;
- №631211;
- №631177;
- №631189;
- №631200.