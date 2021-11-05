ЦВК про вибори у Харкові: питання законності - предмет перевірки правоохоронців та суду

За даними Центрвиборчкому, наразі до суду подано приблизно 56 справ щодо результатів голосування на 131 виборчій дільниці. Саме на цій дільниці, як повідомляли спостерігачі, могла мати місце фальсифікація. Водночас місцева ТВК відмовилася перераховувати голоси.

Однак, як наголошує ЦВК, результати виборів мера можуть оскаржувати лише до територіальної виборчої комісії, а до Центрвиборчкому можна подати скаргу лише про бездіяльність відповідної ТВК.

"На сьогодні питання законності дій виборчих комісій та їх членів є предметом перевірки правоохоронних органів та суду", - зазначили в прес-службі ЦВК.

Центрвиборчком також висловив сподівання, що за результатами перевірки всіх обставин встановлення результатів виборів компетентні органи зможуть надати належну оцінку ситуації, яка склалася, та притягнути винних до відповідальності.

Крім того, у ЦВК наголосили на необхідності розширення Інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до рівня дільничних виборчих комісій. Це, на думку ЦВК, дасть змогу забезпечити прозорість процесу встановлення результатів виборів.