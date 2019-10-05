ЦИК возместил парламентским партиям расходы на избирательную кампанию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели 5% -й барьер на выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму 467 327 638,83 грн.

Суммы выплат из государственного бюджета составят:

"Слуга народа" - 114 640 272,82 грн,

"Голос" - 105 669 560,00 грн,

"Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн,

"Батькивщина" - 87 214 297,80 грн,

"Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.,

Напомним, согласно закону "О политических партиях в Украине" политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центральная избирательная комиссия.

Как сообщало РБК-Украина, 2 октября Верховная рада приняла закон, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах. Ко второму чтению в проекте осталась норма, предусматривающая, что все политические партии, не преодолевшие 5-процентный барьер на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.