ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію

Центральна виборча комісія (ЦВК) відшкодувала політичним партіям, які подолали 5% -й бар'єр на виборах до Верховної ради 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, відшкодовані витрати партій, пов’язані із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на виборах, на загальну суму 467 327 638,83 грн.

Суми виплат з державного бюджету складуть:

"Слуга народу" - 114 640 272,82 грн,

"Голос" - 105 669 560,00 грн,

"Європейська солідарність" - 99 494 126,81 грн,

"Батьківщина" - 87 214 297,80 грн,

"Опозиційна платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.,

Нагадаємо, відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" політсилам відшкодовуються їх витрати на ведення передвиборної агітації. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 жовтня Верховна рада прийняла закон, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах. До другого читання в проекті залишилася норма, яка передбачає, що всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий бар'єр на виборах до ВР, що не будуть фінансуватися з державного бюджету. Зараз же державне фінансування отримують партії, які отримали більше 2% голосів.