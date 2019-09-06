Парламентским партиям возместят расходы на выборы

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Политические партии получат в общем сложности 467,​​3 млн гривен

Пять политических партий, набравших достаточно голосов для прохождения в Верховную раду, получат из государственного бюджета возмещения своих расходов на сумму 467,​​3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественную сеть "Опора".

Как сообщается, 6 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила финансовый запрос возмещения средств политсилам. Речь идет о расходах, связанных с финансированием их предвыборной агитации на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019.

Таким образом, партия "Слуга народа" получит 114 млн 640,3 тыс. гривен, "Голос" - 105 млн 669,6 тыс, "Европейськая солидарность" - 99 млн 494,2 тыс. гривен, "Батькивщина" - 87 млн 214,3 тис. гривен, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60 млн 309,4 тыс. гривен.

Согласно закону "О политических партиях в Украине" политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является ЦИК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.