ЦИК утвердил распределение субвенции из госбюджета на местные выборы

На подготовку и проведение местных выборов было утверждено распределение на сумму свыше 21 млн гривен
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила распределения субвенций из государственного бюджета для проведения первых и дополнительных местных выборов 22 декабря на общую сумму более 26,3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе ЦИК.
Как отмечается, ЦИК на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов утвердил распределение на общую сумму 21 млн 842 тыс. 200 гривен.
Кроме того, на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 22 декабря распределено 4 млн 441 тыс. 100 гривен и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения таких выборов на общую сумму 90 тыс. 200 гривен.
Также ЦИК утвердил календарные планы основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов в ОТГ 29 декабря и подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов 29 декабря.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия назначил первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Местные выборы назначены в 86 об'объединенных территориальных общинах.
Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Киеве могут состояться не раньше чем в январе-феврале 2019 года.