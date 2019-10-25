ЦИК утвердил распределение субвенции из госбюджета на местные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила распределения субвенций из государственного бюджета для проведения первых и дополнительных местных выборов 22 декабря на общую сумму более 26,3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе ЦИК.

Как отмечается, ЦИК на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов утвердил распределение на общую сумму 21 млн 842 тыс. 200 гривен.

Кроме того, на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 22 декабря распределено 4 млн 441 тыс. 100 гривен и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения таких выборов на общую сумму 90 тыс. 200 гривен.