ЦВК затвердила розподіли субвенції з держбюджету на місцеві вибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіли субвенцій із державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, ЦВК на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів затвердила розподіл на загальну суму 21 млн 842 тис. 200 гривень.

Крім того, на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 22 грудня розподілено 4 млн 441 тис. 100 гривень та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення таких виборів на загальну суму 90 тис. 200 гривень.