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ЦВК затвердила початок виборчої кампанії з виборів президента України

Новини » Вибори 2019    27.12.2018 - 18:08
ЦВК затвердила початок виборчої кампанії з виборів президента України
Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України 31 березня 2019 року з 31 грудня 2018 року

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сьогодні, 27 грудня, оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України 31 березня 2019 року з 31 грудня 2018 року. Відповідне рішення Комісія ухвалила на своєму засіданні, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Сьогодні, 27 грудня, відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. Згідно із законодавством, виборча кампанія триватиме 90 днів. Вибори пройдуть 31 березня 2019 року.

Верховна рада України постановою від 26 листопада 2018 року "Про призначення чергових виборів президента України" призначила чергові вибори президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Отже, комісія оголосила з 31 грудня 2018 початок виборчого процесу чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

ЦВК затвердила початок виборчої кампанії з виборів президента України

Нагадаємо, Верховна рада України призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Таке рішення парламентарії прийняли в ході голосування в понеділок, 26 листопада.

Верховна рада України у понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

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