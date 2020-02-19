ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК утвердил внешний вид бюллетеней на довыборах в Раду на 179 округе

Новости » Политика     19.02.2020 - 17:06
ЦИК утвердил внешний вид бюллетеней на довыборах в Раду на 179 округе
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательный бюллетень будет иметь несколько уровней защиты

Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Сообщается, что размер бюллетеня - 200х800 мм. Текст будет напечатан только с одной стороны на государственном языке. Сам лист песочного цвета защитят двухтоновым водяным знаком и специальными флуоресцентными волокнами, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Еще один элемент защиты будет терять окраску вследствие температурного воздействия.

ЦВК затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата України 19 лютого...

Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Середа, 19 лютого 2020 р.

Кроме того, бюллетень будет иметь номер избирательного участка, напечатанный специальной краской, которая будет проявляться на обороте листа.

Обычные избирательные участки получат на 0,5% больше бюллетеней от количества избирателей, которые относятся к соответствующему избирательному участку. В такой же пропорции будут печататься бюллетени для специальных участков.

Напомним, 17 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 179 округе. Всего в выборах примут участие 40 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 округе состоятся 15 марта. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Фурмана.

Следующие первые выборы в ОТО пройдут одновременно с местными, - ЦИК "Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе
Новости Украины Центральная избирательная комиссияДовыборы в Раду
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь