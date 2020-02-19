ЦИК утвердил внешний вид бюллетеней на довыборах в Раду на 179 округе

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательный бюллетень будет иметь несколько уровней защиты

Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Сообщается, что размер бюллетеня - 200х800 мм. Текст будет напечатан только с одной стороны на государственном языке. Сам лист песочного цвета защитят двухтоновым водяным знаком и специальными флуоресцентными волокнами, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Еще один элемент защиты будет терять окраску вследствие температурного воздействия.

Кроме того, бюллетень будет иметь номер избирательного участка, напечатанный специальной краской, которая будет проявляться на обороте листа.

Обычные избирательные участки получат на 0,5% больше бюллетеней от количества избирателей, которые относятся к соответствующему избирательному участку. В такой же пропорции будут печататься бюллетени для специальных участков.

Напомним, 17 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 179 округе. Всего в выборах примут участие 40 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 округе состоятся 15 марта. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Фурмана.