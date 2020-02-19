ЦВК затвердила зовнішній вигляд бюлетнів на довиборах до Ради на 179 окрузі

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виборчий бюлетень матиме кілька рівнів захисту

Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі (Харківська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що розмір бюлетеня - 200х800 мм. Текст буде надруковано лише з одного боку державною мовою. Сам аркуш пісочного кольору захистять двотоновим водяним знаком та спеціальними флюоресцентними волокнами, які світитимуться під дією ультрафіолету. Ще один елемент захисту втрачатиме забарвлення внаслідок температурного впливу.

Крім того, бюлетень матиме номер виборчої дільниці, надрукований спеціальною фарбою, що буде проявлятися на звороті аркуша.

Звичайні виборчі дільниці отримають на 0,5% більше бюлетнів від кількості виборців, які відносяться до відповідної виборчої дільниці. У такій же пропорції будуть друкуватися бюлетні для спеціальних дільниць.

Нагадаємо, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 179 окрузі. Всього у виборах візьмуть участь 40 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що проміжні вибори народного депутата України в 179 окрузі відбудуться 15 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.