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ЦИК утвердил сметы всех избирательных округов


Всего утверждены сметы 199 избирательных округов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), по состоянию на 22 марта, утвердила сметы всех 199 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, сегодня во время заседания было утверждено единую смету расходов окружных избирательных комиссий (ОИК) по выборам президента Украины на общую сумму 2 млн 244 тыс. 467 гривен.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 марта 2019 года Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 187 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных президентских выборов.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия увеличила на 720 тыс. гривен расходы на организацию выборов президента за рубежом. ЦИК внес изменения в Смету по статье затрат "Расходы для организации подготовки и проведения выборов на зарубежных избирательных участках".

Кроме того сообщалось, что перед выборами 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) увеличила количество бюллетеней для первого тура на 260 тысяч. В договоре с полиграфкомбинатом Украина заказано печать 60,36 млн бюллетеней, которые сначала распределялись поровну по 30,18 млн на каждый тур. Однако 12 марта ЦИК перенесла 263 тыс. бюллетеней со второго на первый тур.

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