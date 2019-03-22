ЦВК затвердила кошториси усіх виборчих округів

Центральна виборча комісія (ЦВК), станом на 22 березня, затвердила кошториси усіх 199 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, сьогодні під час засідання було затверджено єдиний кошторис видатків окружних виборчих комісій (ОВК) з виборів президента України на загальну суму 2 млн 244 тис. 467 гривень.

Раніше повідомлялося, що станом на 11 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 187 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових президентських виборів.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія збільшила на 720 тис. гривень видатки на організацію виборів президента за кордоном. ЦВК внесла зміни до Кошторису за статтею витрат "Видатки для організації підготовки та проведення виборів на закордонних виборчих дільницях".

Крім того повідомлялося, що перед виборами 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) збільшила кількість бюлетенів для першого туру на 260 тисяч. В договорі з поліграфкомбінатом Україна замовлено друк 60,36 млн бюлетенів, які спочатку розподілялися порівну по 30,18 млн на кожен тур. Однак 12 березня ЦВК перенесла 263 тис. бюлетенів з другого на перший тур.