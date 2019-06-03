ЦИК утвердил почти 2 млрд гривен бюджета на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на проведение внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, распределение средств утверждено на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.

"ЦИК утвердил распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

При этом расходы ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн.

Кроме того, распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны.

Центризбирком утвердил и средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент.

Напомним, 31 мая ЦИК образовал 199 окружных избирательных комиссий (ОИК) на выборах Рады, запланированных на 21 июля 2019 года.

Как писало РБК-Украина, комиссия на своем очередном заседании зарегистрировала уже более 20 кандидатов в народные депутаты на выборах в ВР.