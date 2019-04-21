ЦИК уточнил данные о явке на выборах на 11:00

Во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 11:00 составила 18,15%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сведения об активности избирателей в Центризбирком передали уже 199 избирательных округов. Отметим, что явка избирателей в Киеве составила 16,45%, в Киевской области - 19,61%. Больше всего проголосовали в Запорожской области - 24,62%, меньше всего - в Закарпатской области (8,64%).

В Днепропетровской области активность избирателей составила 23,21%, в Одесской области - 22,53%, в Черкасской области - 21,04%. В Донецкой области проголосовали 20,89% избирателей.

Напомним, директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявил, что во втором туре выборов 2019 явка избирателей может быть ниже явки в первом туре . По его словам, перед первым туром 62% опрошенных утверждали, что точно придут на выборы, еще 23% говорили, что скорее всего придут, и в итоге пришли лишь 63%.

"Сейчас 54% говорят, что точно придут, еще 18% - скорее всего. Исходя из этого, можно прогнозировать явку примерно в 55%", - отмечал директор КМИС.

Паниотто подчеркивал, что позитивная для кандидата Владимира Зеленского социология может демобилизировать его избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным Центральной избирательной комиссии, явка 31 марта превысила 63%. Так, в Донецкой области явка составила 59,51%, а в Луганской - 56,76%, в Днепропетровской области - 65,96%, в Киеве - 68,01%. Во Львовской оказалась самая высокая явка избирателей - 68,88%.