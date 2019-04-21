ЦВК уточнила дані про явку на виборах на 11:00

У другому турі виборів в Україні явка виборців на 11:00 становила 18,13%. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що відомості про активність виборців в Центрвиборчком передали вже 199 виборчих округів. Зазначимо, що явка виборців у Києві склала 16,45%, у Київській області - 19,61%. Найбільше проголосували у Запорізькій області - 24,62%, найменше - у Закарпатській області (8,64%).

У Дніпропетровській області активність виборців склала 23,21%, у Одеській області - 22,53%, у Черкаській області - 21,04%. У Донецькій області проголосували 20,89% виборців.

Нагадаємо, директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто заявив, що в другому турі виборів 2019 явка виборців може бути нижче явки в першому турі. За його словами, перед першим туром 62% опитаних стверджували, що точно прийдуть на вибори, ще 23% говорили, що швидше за все прийдуть, і в підсумку прийшли лише 63%.

"Зараз 54% говорять, що точно прийдуть, ще 18% - швидше за все. Виходячи з цього, можна прогнозувати явку приблизно в 55%", - відзначав директор КМІС.

Паніотто підкреслював, що позитивна для кандидата Володимира Зеленського соціологія може демобілізувався його виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними Центральної виборчої комісії, явка 31 березня перевищила 63%. Так, у Донецькій області явка склала 59,51%, а в Луганській - 56,76%, в Дніпропетровській області - 65,96%, в Києві - 68,01%. У Львівській виявилася найвища явка виборців - 68,88%.