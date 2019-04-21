ЦИК уточнил данные о явке на выборах на 11:00

Во втором туре выборов президента Украины явка составляет 18,15%
Во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 11:00 составила 18,15%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.
Сообщается, что сведения об активности избирателей в Центризбирком передали уже 199 избирательных округов. Отметим, что явка избирателей в Киеве составила 16,45%, в Киевской области - 19,61%. Больше всего проголосовали в Запорожской области - 24,62%, меньше всего - в Закарпатской области (8,64%).
В Днепропетровской области активность избирателей составила 23,21%, в Одесской области - 22,53%, в Черкасской области - 21,04%. В Донецкой области проголосовали 20,89% избирателей.
"Сейчас 54% говорят, что точно придут, еще 18% - скорее всего. Исходя из этого, можно прогнозировать явку примерно в 55%", - отмечал директор КМИС.
Паниотто подчеркивал, что позитивная для кандидата Владимира Зеленского социология может демобилизировать его избирателей.
Как писало РБК-Украина ранее, по данным Центральной избирательной комиссии, явка 31 марта превысила 63%. Так, в Донецкой области явка составила 59,51%, а в Луганской - 56,76%, в Днепропетровской области - 65,96%, в Киеве - 68,01%. Во Львовской оказалась самая высокая явка избирателей - 68,88%.