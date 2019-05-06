ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции вынесла решение об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

ЦИК Турции вынес решение ом отмене итогов выборов мэра Стамбула. Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня.

Напомним, 17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции признала победу кандидата от председателя оппозиционной партии в стране - Народно-республиканской партии - Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.

По данным Daily Sabbah, представители партии доставили в ЦИК "три чемодана доказательств" нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения - партнер ПСР по правящей коалиции.

Ранее Высшая избирательная комиссия Турции отменила победу шести членов прокурдской Демократической партии народов, которые одержали победу на выборах в Турции.

РБК-Украина писало, что правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле.