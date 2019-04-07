Партия Эрдогана требует пересчитать результаты местных выборов в Стамбуле

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

ПСР требует пересчитать результаты голосования в Стамбуле

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требует пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, ПСР призвала избирательную комиссию пересчитать голоса на муниципальных выборах в Стамбуле, где ее кандидат проиграл кандидату от оппозиции.

"Мы выбрали путь для устранения числовых ошибок", - заявил заместитель председателя партии Аил Ихсан Явуз.

Отмечается, что ПСР обратилась к избирательной комиссии с просьбой полностью пересчитать голоса в стамбульском районе Бейоглу, и еще в 38 округах города.

Напомним, в Турции на выборах мэра Анкары впервые за 25 лет победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш. Он набрал 50,9% голосов избирателей, с небольшим отрывом обойдя кандидата от правящей партии Мехмета Озхасеки, который получил 47,06% голосов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его консервативная Партия справедливости и развития (ПСР) в воскресенье, 31 марта, одержала победу на муниципальных выборах в стране. Правящий альянс в целом взял 52,1% поддержки, а оппозиционный альянс - 37,2%.