ЦИК признал победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Иллюстративное фото (setav.org)

Высшая избирательная комиссия Турции признала победу кандидата от председателя Народно-республиканской партии

Высшая избирательная комиссия Турции 17 апреля признала победу кандидата от председателя оппозиционной партии в стране - Народно-республиканской партии - Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает турецкое агентство Anadol​u.

По данным Daily Sabbah, представители партии доставили в ЦИК "три чемодана доказательств" нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения - партнер ПСР по правящей коалиции.

Напомним, ранее Высшая избирательная комиссия Турции отменила победу шести членов прокурдской Демократической партии народов, которые одержали победу на выборах в Турции.

РБК-Украина писало, что правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле.

31 марта в Стамбуле на муниципальных выборах кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу с преимуществом в 15 тысяч голосов опередил бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, претендента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является Эрдоган. В Анкаре кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.