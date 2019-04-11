В Турции отменили победу на выборах шести мэров

Иллюстративное фото (setav.org)

Избирательная комиссия отменила победу шести членов прокурдской Демократической партии народов

Высшая избирательная комиссия Турции отменила победу шести членов прокурдской Демократической партии народов, которые одержали победу на выборах в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что избирательная комиссия Турции почти через неделю после муниципальных выборов отменила победу шести мэров-представителей прокурдской оппозиционной Демократической партии народов.

Каждый из указанных шести членов HDP на посту мэра заменят кандидаты от правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP), которые по результатам выборов заняли второе место.

Высшая избирательная комиссия объяснила свое решение тем, что мэры от HDP еще до текущих муниципальных выборов получили запрет на осуществление функций власти, поэтому не могут занимать должности городских глав. Демократическая партия народов раскритиковала это решение избиркома, назвав его произвольным, ведь кандидаты были допущены к выборам.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал аннулировать результаты муниципальных выборов в Стамбуле.

31 марта в Стамбуле на муниципальных выборах кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу с преимуществом в 15 тысяч голосов опередил бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, претендента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является Эрдоган. В Анкаре кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование в Стамбуле в ходе муниципальных выборов в Турции 31 марта прошло с нарушениями.

РБК-Украина писало, что правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле.