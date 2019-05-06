ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле

Новости » Политика    06.05.2019 - 20:10
ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле
Иллюстративное фото (setav.org)

ЦИК Турции вынес решение ом отмене итогов выборов мэра Стамбула

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции вынесла решение об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

ЦИК Турции вынес решение ом отмене итогов выборов мэра Стамбула. Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня.

Напомним, 17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции признала победу кандидата от председателя оппозиционной партии в стране - Народно-республиканской партии - Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. 

По данным Daily Sabbah, представители партии доставили в ЦИК "три чемодана доказательств" нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения - партнер ПСР по правящей коалиции.

Ранее Высшая избирательная комиссия Турции отменила победу шести членов прокурдской Демократической партии народов, которые одержали победу на выборах в Турции.

РБК-Украина писало, что правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле. 

 

Социологи обнародовали портреты избирателей Зеленского и Порошенко Социологи назвали особенности голосования на президентских выборах
Новости Украины Центральная избирательная комиссияТурциявыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь