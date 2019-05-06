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ЦВК Туреччини скасувала підсумки муніципальних виборів у Стамбулі

Новини » Політика    06.05.2019 - 20:10
ЦВК Туреччини скасувала підсумки муніципальних виборів у Стамбулі
Ілюстративне фото (setav.org)

ЦВК Туреччини винесла рішення ом скасування підсумків виборів мера Стамбула

Центральна виборча комісія (ЦВК) Туреччини винесла рішення про скасування підсумків муніципальних виборів в Стамбулі. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

ЦВК Туреччини винесла рішення ом скасування підсумків виборів мера Стамбула. Нові вибори мера Стамбула пройдуть 23 червня

 

Нагадаємо, 17 квітня Вища виборча комісія Туреччині визнала перемогу кандидата від голови опозиційної партії в країні - Народно-республіканської партії - Екрема Імамоглу на виборах мера Стамбула.

За даними Daily Sabbah, представники партії доставили до ЦВК "три валізи доказів порушень на голосуванні. З проханням провести повторні вибори у ЦВК звернулася також Партія націоналістичного руху - партнер ПСР по правлячій коаліції.

Раніше Вища виборча комісія Туреччини скасувала перемогу шести членів прокурдської Демократичної партії народів, які здобули перемогу на виборах у Туреччині.

РБК-Україна писало, що правляча Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вимагала перерахувати результати голосування на місцевих виборах в Стамбулі.

 

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