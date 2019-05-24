ЦИК требует от президента, Рады и Кабмина условий тендера на выборы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, ЦИК утвердил календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению к выборам

ЦИК обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Раде, Кабмину и МЭРТ и утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов 21 июля Комиссия своим постановлением обратилась к президенту Украины, Верховной раде, Кабинету министров Украины о необходимости неотложного принятия парламентом закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

ЦИК также обратился к Министерству экономического развития и торговли Украины относительно безотлагательного предоставления предложений с целью урегулирования вопросов осуществления публичных закупок.

Решение принято в связи с тем, что Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок.

Кроме того, ЦИК принял постановление, которым устанавливаются размеры предоплаты на срок не более одного месяца при условии, что такой порядок расчетов предусмотрен соответствующим договором о закупке. Также ЦИК утвердил Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной рады.

Как известно, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая. РБК-Украина писало, что на консультациях Владимир Зеленский, лидеры фракций и Андрей Парубий предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.