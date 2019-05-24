ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК вимагає від президента, Ради і Кабміну умов тендеру на вибори

Новини » Вибори 2019    24.05.2019 - 21:36
ЦВК вимагає від президента, Ради і Кабміну умов тендеру на вибори
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, ЦВК затвердила календарний план основних заходів з підготовки та проведення виборів

ЦВК звернулась до президента України Володимира Зеленського, Ради, Кабміну і МЕРТ, і затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки і проведення позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, для належного забезпечення організації підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня Комісія своєю постановою звернулася до президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття парламентом закону "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі".

ЦВК також звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо невідкладного надання пропозицій з метою врегулювання питань здійснення публічних закупівель.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку і проведення цих виборів у відповідності з чинним законодавством України у сфері публічних закупівель

Крім того, ЦВК прийняла постанову, якою встановлюються розміри попередньої оплати на строк не більше одного місяця за умови, що такий порядок розрахунків передбачений відповідним договором про закупівлю. Також ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія України відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної ради.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня. РБК-Україна писало, що на консультаціях Володимир Зеленський, лідери фракцій і Андрій Парубій попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

 

ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у парламент Рада не змінить виборче законодавство на вимогу ЦВК
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісія
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся