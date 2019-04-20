ЦИК: Требование истца не соответствует закону

Представитель Центральной избирательной комиссии в Шестом апелляционном админсуде Киева, где продолжается заседание по поводу иска против кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщил, что требование истца не соответствует закону. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Ч1.статьи 56 закона установлены исключительные основания отмены регистрации на пост президента. ...установление судом факта подкупа избирателей... не является основанием для отмены. То есть фактически такое требование не может быть удовлетворено и выполнена ЦИК поскольку она не соответствует нормам закона".

Как сообщает корреспондент, судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения.

"Ориентировочное объявления решения в 00:15 минут", - сообщила судья Ганичко.

Напомним, в Шестом апелляционном админсуде Киева началось заседание по рассмотрению иска об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Истец Андрей Хилько пояснил, что заявление в суд подано по поводу раздачи билетов на дебаты, которые состоялись между кандидатами в пятницу, 19 апреля. По мнению истца, билеты на дебаты является подкупом избирателей.