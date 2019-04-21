В ЦИК сравнили явку избирателей во время первого и второго тура

Явка избирателей во время второго тура выборов президента выше, чем во время первого тура. Об этом сообщили в Центризбиркоме, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в 13:00 в ЦИК есть информация, что зафиксированная на 11:00 утренняя явка во время первого тура составляет уже 18,6%.

Отметим, что в комментарии РБК-Украина секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что явка избирателей должна вырасти на участках во второй половине дня из-за того, что украинцы начали день в церкви. По ее словам, в ЦИК прогнозируют высокую явку во время второго тура выборов. Однако по состоянию на 13:00, до сих пор наблюдается низкая явка в западных областях.

По состоянию на 13:03, проголосовали 18,05% избирателей в 195 округах. В свою очередь, со стороны Комитета избирателей Украины сообщается, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель. Причина в небольшом размере бюллетеня.

В частности, добавим, что Комитет избирателей Украины сообщил о незаконной агитации в социальных сетях и на носителях внешней рекламы в день голосования на выборах президента Украины.