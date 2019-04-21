У ЦВК порівняли явку виборців під час першого та другого туру

Явка виборців під час другого туру виборів президента є вищою, ніж під час першого туру. По це повідомили в Центрвиборчкомі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, о 13:00 в ЦВК наявна інформація, що зафіксована на 11:00 ранкова явка під час першого туру складає вже 18,6%.

Зазначимо, що в коментарі РБК-Україна секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що явка виборців має зрости на дільницях у другій половині дня через те, що українці розпочали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів. Проте станом на 13:00, досі спостерігається низька явка в західних областях.

Станом на 13:03, проголосували 18,05% виборців у 195 округах. У свою чергу, зі сторони Комітету виборців України повідомляється, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець. Причина у невеликому розмірі бюлетеня.

Зокрема, додамо, що Комітет виборців України повідомив про незаконну агітацію в соціальних мережах та на носіях зовнішньої реклами у день голосування на виборах президента України.