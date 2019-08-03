ЦИК составил акты об отсутствии документов с четырех комиссий округа в Покровске

Уполномоченные представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) получили пакеты с избирательными документам участковых избирательных комиссий (УИК) одномандатного избирательного округа (ОИО) №50 в Покровске (Донецкая область) о результатах выборов в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что в пакетах избирательных документов участков № 141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны, а в пакете документов УИК участка № 140773 - список избирателей.

Вместе с тем, в 10 пакетах избирательных документов участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 присутствует вся документация.

Составлен протокол о передаче документации, а также акты об отсутствии материалов.В настоящее время начинается процесс транспортировки избирательных документов в ЦИК.

Напомним, члены Центральной избирательной комиссии прибыли на 50-й одномандатный избирательный округ в Покровске, чтобы забрать документацию окружной комиссии и определить результаты выборов в Раду.

Отметим, Центризбирком взял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске для установления результатов голосования на одномандатном избирательном округе №50.

РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 в Покровске Донецкой области решение суда о пересчете голосов.