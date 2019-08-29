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В ЦИК разъяснили невыдачу Рудыку удостоверения нардепа

Новости » Выборы 2019    29.08.2019 - 14:05
В ЦИК разъяснили невыдачу Рудыку удостоверения нардепа
Фото: Сергей Рудык (facebook.com/serhiy.rudyk)

Причиной невыдачи удостоверения стало решение суда

Сергею Рудыку не выдали удостоверение народного депутата Верховной рады из-за соответствующего решения шестого апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что 28 августа суд отменил решение ЦИК о регистрации Рудыка в качестве народного депутата.

"28 августа 2019 указанное постановление ЦИК от 21 августа 2019 № 1888 и протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОВО № 198, составленный комиссией 21 августа 2019, было окончательно отменено соответствующими судебными решениями", - говорится в сообщении.

Таким образом, действия ЦИК по регистрации Рудыка народным депутатом были признаны противоправными.

Напомним, ЦИК признала избранным самовыдвиженца Рудыка в качестве народного депутата по округу №198. Соответствующее решение ЦИК приняло на основании протокола ОИК с пометкой "Уточненный" от 2 августа.

Во время первого заседания Верховной рады Сергей Рудык не смог получить удостоверение народного депутата. По словам Рудыка, у него есть только временное удостоверение.

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