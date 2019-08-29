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У ЦВК роз'яснили невидачу Рудику посвідчення нардепа

Новини » Вибори 2019    29.08.2019 - 14:05
У ЦВК роз'яснили невидачу Рудику посвідчення нардепа
Фото: Сергій Рудик (facebook.com/serhiy.rudyk)

Причиною невидачі посвідчення стало рішення суду

Сергія Рудику не видали посвідчення народного депутата Верховної ради через відповідного рішення шостого апеляційного суду. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Повідомляється, що 28 серпня суд скасував рішення ЦВК про реєстрацію Рудика в якості народного депутата.

"28 серпня 2019 зазначена постанова ЦВК від 21 серпня 2019 № 1888 і протокол про результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 в ОВО № 198, складений комісією 21 серпня 2019, було остаточно скасоване відповідними судовими рішеннями", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, дії ЦВК щодо реєстрації Рудика народним депутатом були визнані протиправними.

Нагадаємо, ЦВК визнала обраним самовисуванця Рудика в якості народного депутата по округу №198. Відповідне рішення ЦВК прийняла на підставі протоколу ОВК з позначкою "Уточнений" від 2 серпня.

Під час першого засідання Верховної ради Сергій Рудик не зміг отримати посвідчення народного депутата. За словами Рудика, у нього є тільки тимчасове посвідчення.

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