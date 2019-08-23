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ЦИК зарегистрировал почти 400 нардепов

Новости » Выборы 2019    23.08.2019 - 16:25
ЦИК зарегистрировал почти 400 нардепов
Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Сегодня ЦИК зарегистрировал 75 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 августа зарегистрировала 75 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 44 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 31 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных 22 депутатов от партии "Слуга народа":

  • Анастасия Красносельская - № 8;
  • Елена Шуляк - № 13;
  • Денис Монастырский - № 19;
  • Максим Ткаченко - № 25;
  • Святослав Юраш - № 27;
  • Дмитрий Соломчук - № 33;
  • Сергей Ионушас - № 38;
  • Александр Завитневич - № 39;
  • Юрий Аристов - № 42;
  • Юрий Кисель - № 43;
  • Вадим Галайчук - № 44;
  • Роман Бабий - № 48;
  • Олег Бондаренко - № 60;
  • Марина Бардина - № 62;
  • Владимир Ватрас - № 72;
  • Олег Тарасов - № 74;
  • Елизавета Богуцкая - № 95;
  • Андрей Костин - № 108;
  • Руслан Горбенко - № 109;
  • Юрий Заславский - № 118;
  • Андрей Задорожный - № 119;
  • Виктор Подгорный - № 128;

Также ЦИК зарегистрировал 10 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

  • Тарас Козак - № 10;
  • Вадим Столар - № 11;
  • Игорь Абрамович - № 14;
  • Николай Скорик - № 16;
  • Анатолий Бурмич - № 20;
  • Владимир Кальцев - № 24;
  • Наталья Приходько - № 26;
  • Виталий Борт - № 28;
  • Михаил Макаренко - № 29;
  • Олег Волошин - № 30;

Также ЦИК зарегистрировал одного депутата от партии "Батькивщина":

  • Андрей Николаенко - № 19;

Также ЦИК зарегистрировал одного депутата от партии "Европейская солидарность":

  • Ростислав Павленко - № 18;

Также ЦИК зарегистрировал 10 депутата от партии "Голос:

  • Кира Рудик - № 3
  • Ярослав Железняк - № 4
  • Александра Устинова - № 5
  • Олег Макаров - № 6
  • Ярослав Юрчишин - № 7
  • Соломия Бобровская - № 9
  • Роман Костенко - № 14;
  • Роман Лозинский - № 15;
  • Инна Совсун - № 16;
  • Рустем Умеров - № 18;

Кроме того, ЦИК зарегистрировал депутатов, избранных в одномандатных округах:

  • Олег Мейдич - № 18;
  • Игорь Гузь - № 19;
  • Дмитрий Кисилевский - № 24;
  • Сергей Демченко - № 29;
  • Анна Личман - № 30;
  • Дмитрий Черный - № 34;
  • Руслан Требушкин - № 50;
  • Богдан Кицак - № 63;
  • Сергей Кузьминых - № 67;
  • Виктория Гриб - № 105;
  • Александр Лукашев - № 113;
  • Наталья Пипа - № 115;
  • Галина Васильченко - № 118;
  • Павел Бакунец - № 122;
  • Александр Пасечный - № 127;
  • Александр Горенюк - № 136;
  • Антон Киссе - № 136;
  • Анатолий Урбанский - № 143;
  • Дмитрий Налетов -№ 144;
  • Максим Березин - № 151;
  • Максим Гузенко - № 161;
  • Николай Люшняк - № 166;
  • Евгений Пивоваров - № 175;
  • Алексей Красов - № 180;
  • Дмитрий Микиш - № 181;
  • Сергей Лабазюк - № 188;
  • Елена Копанчук - № 189;
  • Любовь Шпак - № 194;
  • Валерий Давыденко - № 208;
  • Анна Пуртова - № 221;
  • Сергей Рудик - №198.

Таким образом, по состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных по партийным спискам и 185 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом на выборах в Раду в мажоритарном округе №198самовыдвиженца Сергея Рудыка.

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