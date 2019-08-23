ЦИК зарегистрировал почти 400 нардепов

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Сегодня ЦИК зарегистрировал 75 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 августа зарегистрировала 75 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 44 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 31 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных 22 депутатов от партии "Слуга народа":

Анастасия Красносельская - № 8;

Елена Шуляк - № 13;

Денис Монастырский - № 19;

Максим Ткаченко - № 25;

Святослав Юраш - № 27;

Дмитрий Соломчук - № 33;

Сергей Ионушас - № 38;

Александр Завитневич - № 39;

Юрий Аристов - № 42;

Юрий Кисель - № 43;

Вадим Галайчук - № 44;

Роман Бабий - № 48;

Олег Бондаренко - № 60;

Марина Бардина - № 62;

Владимир Ватрас - № 72;

Олег Тарасов - № 74;

Елизавета Богуцкая - № 95;

Андрей Костин - № 108;

Руслан Горбенко - № 109;

Юрий Заславский - № 118;

Андрей Задорожный - № 119;

Виктор Подгорный - № 128;

Также ЦИК зарегистрировал 10 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

Тарас Козак - № 10;

Вадим Столар - № 11;

Игорь Абрамович - № 14;

Николай Скорик - № 16;

Анатолий Бурмич - № 20;

Владимир Кальцев - № 24;

Наталья Приходько - № 26;

Виталий Борт - № 28;

Михаил Макаренко - № 29;

Олег Волошин - № 30;

Также ЦИК зарегистрировал одного депутата от партии "Батькивщина":

Андрей Николаенко - № 19;

Также ЦИК зарегистрировал одного депутата от партии "Европейская солидарность":

Ростислав Павленко - № 18;

Также ЦИК зарегистрировал 10 депутата от партии "Голос:

Кира Рудик - № 3

Ярослав Железняк - № 4

Александра Устинова - № 5

Олег Макаров - № 6

Ярослав Юрчишин - № 7

Соломия Бобровская - № 9

Роман Костенко - № 14;

Роман Лозинский - № 15;

Инна Совсун - № 16;

Рустем Умеров - № 18;

Кроме того, ЦИК зарегистрировал депутатов, избранных в одномандатных округах:

Олег Мейдич - № 18;

Игорь Гузь - № 19;

Дмитрий Кисилевский - № 24;

Сергей Демченко - № 29;

Анна Личман - № 30;

Дмитрий Черный - № 34;

Руслан Требушкин - № 50;

Богдан Кицак - № 63;

Сергей Кузьминых - № 67;

Виктория Гриб - № 105;

Александр Лукашев - № 113;

Наталья Пипа - № 115;

Галина Васильченко - № 118;

Павел Бакунец - № 122;

Александр Пасечный - № 127;

Александр Горенюк - № 136;

Антон Киссе - № 136;

Анатолий Урбанский - № 143;

Дмитрий Налетов -№ 144;

Максим Березин - № 151;

Максим Гузенко - № 161;

Николай Люшняк - № 166;

Евгений Пивоваров - № 175;

Алексей Красов - № 180;

Дмитрий Микиш - № 181;

Сергей Лабазюк - № 188;

Елена Копанчук - № 189;

Любовь Шпак - № 194;

Валерий Давыденко - № 208;

Анна Пуртова - № 221;

Сергей Рудик - №198.

Таким образом, по состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных по партийным спискам и 185 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом на выборах в Раду в мажоритарном округе №198самовыдвиженца Сергея Рудыка.