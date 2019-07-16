ЦИК разрешил напечатать бюллетени на полярной станции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила специальному избирательному участку №801052, что находится на украинской полярной станции, распечатать бюллетени для внеочередных выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, во время заседания во вторник, 16 июля, Комиссия предоставила разрешение специальному избирательному участку №801052 одномандатного избирательного округа №223 изготовить бюллетени для голосования на внеочередных выборах народных депутатов.

Так, Центризбирком разрешил напечатать 13 бюллетеней для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 13 бюллетеней для голосования в мажоритарном округе №223.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия передала Участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. На 102 зарубежных избирательных участка передали 449 тыс. 172 бюллетеня.

РБК-Украина писало, что ЦИК принял решение перепечатать бюллетени для 5 избирательных округов в связи с изменением состава кандидатов в нардепы. Ранее напечатанные бюллетени для ОВО № 26, 119, 134, 68, 72 будут уничтожены.