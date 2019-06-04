ЦИК разрешил наблюдать за выборами 163 общественным организациям

Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия во время заседания предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 28 общественным организациям.

Также сегодня Комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Такое разрешение получили 163 общественных организаций.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 июня 2019 года зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 июня 2019 года зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины.