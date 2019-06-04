ЦВК дозволила спостерігати за виборами 163 громадським організаціям

Центральна виборча комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія під час засідання надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 28 громадським організаціям.

Також сьогодні Комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України. Такий дозвіл отримали 163 громадських організацій.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах Верховної ради України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах Верховної ради України.