ЦИК разрешил голосовать на местных выборах по месту фактического проживания

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Соответствующее постановление вступит в силу 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".

За это решение проголосовали 16 членов комиссии.

Документ делает переселенцев их частью территориальных общин, где они фактически проживают.

"Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяния, которые сегодня есть у граждан - участвовать в местных делах", - отметил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления в силу данной процедуры до пятого дня с начала избирательного процесса. В "Опоре" напомнили, что избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня очередных, внеочередных местных выборов.

"Учитывая сроки вступления настоящего Порядка в действие, а также сроки объявления очередных местных выборов, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение июля-августа", - отметила советник по юридическим вопросам сети Ольга Коцюруба.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на местных выборах в Украине планируют урезать бюджет государственных расходов на рекламу.

Также он заверил, что переносить местные выборы не будут. Так, выборы должны состоятся 25 октября.